سامانه هوشمند «نبض شهر» با رصد لحظهای خدمات شهری در اصفهان فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: راه اندازی این سامانه هوشمند با هدف رصد لحظهای خدمات شهری و صدور هشدار خودکار در شرایط غیرمعمول و امکان پیگیری لحظهای وضعیت نظافت، جمعآوری پسماند، فضای سبز، آتشنشانی، آرامستانها و دیگر خدمات شهری را فراهم میکند.
مهدی بقایی افزود: هر زمان که نبض شهر از حالت عادی خارج شود، این سامانه بهصورت خودکار هشدار میدهد تا برای رفع مشکل سریع بررسی و اقدام شود.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی این سامانه ادامه داد: یکپارچهسازی بیش از ۲۳ زیرسامانه موجود از جمله حضور و غیاب پاکبانان، ردیابی لحظهای ناوگان مکانیزه با نرمافزار AVL، نظارت بر آبیاری و آفات فضای سبز، کنترل سد معبر و شناسایی تخلفهای ساختمانی با کمک عکسهای هوایی و هوش مصنوعی از مهمترین بخشهای نبض شهر است.
بقایی با اشاره به تجمیع تمام دادههای عملیاتی شهر در این سامانه گفـت: تا پیش از این، نظارت شهری به روش سنتی و تلفنی بود و با این روش دقت عددی و دادهمحور افزایش مییابد.
وی تأکید کرد: هدف از راهاندازی این سامانه شفافیت بیشتر، واکنش سریعتر به بحرانها و مدیریت دقیقتر شرایط ناگهانی در شهر است و اکنون تمام سازمانها و مدیریتها با استفاده از نرمافزارهای نظارتی فعالیت میکنند.
بقایی گفت: هوشمندسازی خدمات شهری تا پایان سال جاری در حوزه پسماند و تا سال آینده در حوزه فضای سبز بهطور کامل اجرا میشود.