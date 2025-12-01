شهروند خبرنگار ما از خرید و فروش غیر قانونی امتیاز مسکن ملی گلایه‌مند و با ارسال پیامی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری افراد سود جو خواستار اطلاع رسانی مناسب مسئولین به مردم و رسیدگی به این مشکل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از طرح‌های حمایتی دولت که به منظور حمایت از فراد فاقد مسکن می‌باشد طرح مسکن ملی است. این طرح برای افراد بسیاری در سراسر ایران ایجاد شد تا با ثبت نام در زمان به خصوصی و در سامانه، افراد وجود صلاحیت دارای رتبه و امتیاز برای خانه‌دار شدن شوند.

بسیاری از افرادی که دارای امتیاز مسکن ملی می‌باشند از توان مالی کافی برای پرداخت اقساط لازم این مسکن‌ها برخوردار نیستند. بنابراین اقدام به فروش و واگذاری این امتیاز می‌کنند.

بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد که تمامی نهادهای ذی صلاح را مدنظر قرار داده است، هرگونه انجام اعمال حقوقی در خصوص امتیاز مسکن ملی،تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی ممنوع است. مطابق این بخشنامه فروش یا صلح و هرگونه نقل و انتقال دیگر راجع به فروش مسکن ملی ممنوع است. لذا افراد و همچنین نهادهایی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی باید از هرگونه اقدام در خصوص امتیاز مسکن ملی خودداری کنند.

متن پیام ارسالی شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

اگر نگاهی به سایت های تبلیغات بزنید و مراجعه ای به مشاورین املاک بزنید.

پر از آگهی های خرید و فروش امتیاز مسکن ملی است.

با توجه به اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به طور قطع ممنوع اعلام شده و دولت تنها متقاضی اولیه را به رسمیت می‌شناسد.

تقاضا دارم این موضوع را پوشش دهید تا از کلاهبرداری افراد نا آگاه در سطح کشور جلوگیری بعمل آید.

با تشکر