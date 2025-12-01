پخش زنده
۳۰ درصد از دامهای آذربایجانغربی تاکنون علیه تب برفکی مایه کوبی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل دامپزشکی آذربایجانغربی در جلسه مبارزه با تب برفکی استان با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در استان گفت: تاکنون ۳۰ درصد از جمعیت دام استان زیر پوشش مایه کوبی تب برفکی قرارگرفته است.
سیدامید خلیلزاده، با بیان اینکه آذربایجانغربی با چهار میلیون رأس دام سومین جمعیت دام سبک کشور را دارد، افزود: با توجه به هم مرزی استان با سه کشور خارجی و شیوع بیماری در کشورهای همسایه شاهد ورود و شیوع این بیماری در کشور و استان هستیم.
خلیل زاده اظهارکرد: این موضوع ضرورت مایه کوبی دامها علیه این بیماری را دوچندان میکند که باید میزان دامهای واکسینه شده برای مهار و کنترل بیماری افزایش یابد.
وی گفت: در کشور چهار سویه بومی تب برفکی وجود دارد و سالانه واکسیناسیون تب برفکی در دو نوبت بین دامهای سبک و سنگین استان و کشور انجام میشود.
خلیل زاده افزود: امسال شاهد شیوع بیماری تب برفکی در کشورهای همسایه بودیم و به همین علت کانونهای بیماری در استان افزایش داشت.
مدیرکل امور دامپزشکی آذربایجانغربی، با بیان اینکه واکسیناسیون تب برفکی امسال نیز انجام شده و توانستیم در جمعیت دام سنگین با ۷۸ درصد تحت پوشش این بیماری را در استان کنترل کنیم، گفت: به دلیل بیماری تب برفکی پیشنهاد دادهایم این واکسیناسیون که سالانه در دونوبت انجام میشد برای ایمنی بیشتر در سه نوبت در جمعیت دام سنگین انجام شود.
وی، همراهی نکردن دامداران دام سبک به دلیل فصل آبستن دامها در زمینه واکسیناسیون تب برفکی را از چالشهای پیش روی استان دانست و هشدار داد: با توجه به شیوع بیماری اگر واکسیناسیون به موقع انجام نگیرد شاهد تلفات زیاد دامی در بین جمعیت دام سبک به دلیل آبستن بودن دامها خواهیم بود.
خلیلزاده، بهترین زمان واکسیناسیون دام سبک را ۱۵ اسفند تا اواخر خردادماه دانست و گفت: امسال به دلیل شیوع بیماری این مایه کوبی باید در ماههای اخیر به سرعت انجام گیرد تا از تلفات و افزایش شیوع بیماری جلوگیری شود که در این زمینه به همراهی دامداران نیاز است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانغربی اضافه کرد: مایه کوبی با تلاش گروههای دامپزشکی استان و نیروهای داوطلب در دامداریهای صنعتی و سنتی استان انجام میشود و تلاش است تا جمعیت دامی استان شامل ۴۵۰ هزار رأس دام سنگین و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی ایمن شوند.