شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت اسفالت جاده بستان آباد به بناب گلایه کرد و گفت: خواهشمندم مسئولان توجه بیشتری به این جاده داشته باشند تا مشکلات رفت و آمد ما کمتر شود.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بیش از یک هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در شهرستان بستان آباد وجود دارد، که متأسفانه وضعیت راههای اصلی این شهرستان در شأن بستان آباد نبوده و دارای نواقصات و مشکلات فراوانی است.
پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام وقت بخیر و خسته نباشید.
وضعیت آسفالت جاده بستان آباد به بناب خیلی خراب است. یکم از هر طرف جاده آسفالت بی کیفیت گذاشته اند. مادر من دیسک کمر دارد و از وقتی که مجبور شدیم این جاده را برویم و بیایم، دیسک کمرش بدتر شده. اگر آسفالت درست حسابی باشه این اتفاق نمی افتاد. آدم سالم هم کمر درد میگیرد با وضعیت آسفالت و چاله ها چه برسد به کسی که دیسک کمر دارد.
خواهشمندم لطف کنید به این موضوع بپردازید. خیلی ممنونم.