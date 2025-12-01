هفته سوم سومین دوره لیگ واترپلو کمتر از ۲۰ سال و سی‌وپنجمین دوره لیگ برتر با برتری پرگل رعد پدافند زنجان مقابل حریفان پیگیری شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های لیگ کمتر از ۲۰ سال، تیم رعد پدافند زنجان توانست ۲۳ بر ۶ تیم نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

در این مسابقه، نوید حسنی از رعد پدافند زنجان به‌عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

دیدار تیم‌های نفت و گاز امیدیه و پالایش نفت آبادان جمعه برگزار خواهد شد.

در هفته سوم لیگ برتر واترپلو نیز تیم رعد پدافند زنجان با نتیجه ۲۲ بر ۱۱ برابر تیم نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید.

در این مسابقه، خشایار قره‌صیالدین از رعد پدافند زنجان عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کرد.

همچنین دیدار تیم‌های نفت و گاز امیدیه و پالایش نفت آبادان جمعه برگزار می‌شود.

طبق برنامه این هفته از رقابت‌ها، تیم دانشگاه آزاد اسلامی استراحت دارد.