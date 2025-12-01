شهروندخبرنگار ما در پیامی پیگیر مشکل تعطیلی بانک‌ها به دلیل آلودگی هوا و تأخیر در اخذ وام مسکن شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تعطیلی بانکها به دلیل آلودگی هوا و با توجه به عقد قرارداد در معاملات مسکن، اگر خریدار که همان گیرنده وام مسکن هست، در تاریخ قید شده در قرارداد به فروشنده پول لازم را پرداخت نکند، قرارداد یک طرفه فسخ و به زیان خریدار که همان وام گیرنده هست می شود.

متن شهروند خبرنگار ما:

با توجه به تعطیلی بانکها به خصوص بانک مسکن که ماهیت بانک مسکن اعطای تسهیلات به مردم جهت خرید آپارتمان می باشد و در قراردادهای خرید تاریخ انتقال سند درج گردیده و خریدار باید در آن تاریخ به فروشنده پول پرداخت کند و درصورت عدم پرداخت درتاریخ تعیین شده معامله فسخ و خریدار ضرر و زیان باید پرداخت کند.

درنتیجه این تعطیلی باعث مشکلات زیادی برای مردم شده است.

لازم به ذکر است شعب کشیک فقط وظایف شعب خود را انجام می دهند و به سایر شعب کاری ندارند.

لطفاً این موضوع مهم که باعث افزایش شکایت و دعاوی حقوقی می شود را از طریق یک گزارش به گوش مسئولین برسانید.

ممنون.