دومین بخش اعصاب و روان در بیمارستان شریعتی فسا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با افتتاح این بخش علاوه بر افزایش خدمات دهی به بیماران شرق فارس، کیفیت خدمات درمانی روانپزشکی هم افزایش پیدا می‌کند.

پزشکی افزود: با بهره برداری از این بخش تعداد تخت‌های این مرکز درمانی به ۷۰ تخت افزایش پیدا کرد و فسا بعد از شیراز دومین مرکز درمانی استان است که بیشترین تخت‌های اعصاب و روان را دارد.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۸۰۰ نفر از بیماران شهرستان فسا و شرق فارس از خدمات این بیمارستان در بخش اعصاب و روان استفاده می‌کنند ادامه داد: تا پایان امسال نیز بخش اورژانس اعصاب و روان در این بیمارستان راه اندازی می‌شود.