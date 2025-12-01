پخش زنده
۶ هزار و ۴۵ تُن انواع کود یارانهای در میان کشاورزان اصفهانی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: در ماه گذشته ۶ هزار و ۴۵ تُن انواع کود یارانهای در اختیار کارگزاران مجاز قرار گرفت، تا نیاز کشاورزان استان تأمین شود.
رضا نژاد احمدی مهابادی با اشاره به اهمیت تأمین مستمر نهادههای کشاورزی افزود: کودهای توزیعشده شامل انواع ازته، فسفاته و پتاسه است که نقش کلیدی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات زراعی دارد.
وی گفت: استمرار تأمین و توزیع بهموقع کودهای یارانهای، زمینهساز تقویت تولیدداخلی و ارتقای امنیت غذایی کشور است.
رضا نژاد احمدی گفت: در نیمه نخست امسال هم بیش از ۲۲ هزار و ۵۲۰ تن کود در اراضی کشاورزی استان توزیع شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.
اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) محسوب میشود.
شرایط متنوع آب و هوایی استان اصفهان، استعداد تولید انواع محصولات را دارد بهگونهای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصولات دانهدار و هستهدار کشت میشود.
مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.
تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است. همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانهای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تن برآورد میشود.