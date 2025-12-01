شهروند خبرنگار ما از از نایاب شدن برنج پاکستانی و هندی در فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر گلایه مندند.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،در روزهای اخیر، بازار برنج وارداتی بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش چشمگیر قیمت برنج هندی قرار گرفته است؛ کالایی که تا پیش از این گزینه‌ای نسبتاً مقرون‌به‌صرفه در سبد غذایی خانوارها بود، اما اکنون با رسیدن نرخ برخی برندها به بیش از یک میلیون تومان برای هر کیسه ۱۰ کیلویی، به کالایی گران در سفره خانواده‌ها تبدیل شده است.

در کنار این وضعیت، برنج پاکستانی که همواره نسبت به برنج هندی قیمت بالاتری داشته، در هفته‌های اخیر با افزایش نرخ و کاهش عرضه روبه‌رو شده است. فروشندگان می‌گویند کمیابی برنج پاکستانی باعث شده بخش زیادی از تقاضا به سمت برنج هندی منتقل شود و همین موضوع به تشدید روند افزایشی قیمت‌ها دامن زده است.

متن شهروند خبرنگار ما:

متاسفانه دولت هیچ توجهی به توزیع برنج هندی و پاکستانی ندارد و این باعث افزایش قیمت برنج ایرانی شده و مردم قادر به خرید آن نیستند با اینکه ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی اختصاص داده میشه معلوم نیست ارز به کی داده میشه و چرا برنج در بازار وجود ندارد.