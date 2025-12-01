شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تخلف در تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز خبر داده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طرح ملی تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر به سیستم دوگانه‌سوز CNG آغاز شده است. این طرح که با هدف افزایش سهم سوخت‌های پاک در سبد مصرف انرژی کشور طراحی شده، بخشی از برنامه کلان کاهش مصرف بنزین و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در ناوگان خودرویی کشور به‌شمار می‌آید. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این طرح برای مالکان خودرو‌های مشمول کاملا رایگان است و هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت تجهیزات، نصب، مخازن و خدمات فنی دریافت نخواهد شد. این در حالی است که بنا بر اعلام شهروند خبرنگار ما برای اجرای این طرح از شهروندان هزینه دریافت می شود.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام باوجود اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به cng کاملا رایگان است و متقاضی هیچ هزینه‌ای نباید پرداخت کند، بعد از ثبت نام و نوبت دهی با مرکز تماس گرفتم و وقت نصب دادن و اعلام کردن ۳۶۰۰۰۰۰ تومان هزینه نصب کپسول گاز و دوگانه سوز کردن خودرو می شود، با چند مرکز نصب دیگر هم تماس گرفتم گفتند با توجه به مدل و خودرو هزینه تقریبی ۴۰۰۰۰۰۰ دریافت می شود. جایی هم برای ارسال شکایت پیدا نکردم . لطفا شما موضوع را پیگیری کنید ممنون