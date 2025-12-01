به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در ابتدای این نشست تابش‌فر معاون توسعه ورزش اداره کل استان با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در پرورش استعداد‌های ورزشی گفت: ورزش دانشگاهی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه ورزش کشور شناخته می‌شود و باید تعامل مستمر میان هیئت‌های دانشگاهی و اداره‌کل ورزش و جوانان برای رسیدن به اهداف مشترک تقویت شود.

جلیل رئیسی نماینده فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی نیز برلزوم نهادینه شدن فرهنگ فعالیت بدنی در محیط‌های دانشگاهی و بهره مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان تأکید کرد.

همچنین در این نشست اعضای مجمع پیرامون برنامه‌های پیش رو و اهداف توسعه فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان اصفهان با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جواناناستان، نماینده فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی کشور، رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی و دیگر اعضای مجمع در تالار اجتماعات سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد.