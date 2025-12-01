پخش زنده
مجمع سالیانه هیئت ورزشهای دانشگاهی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در ابتدای این نشست تابشفر معاون توسعه ورزش اداره کل استان با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاهها در پرورش استعدادهای ورزشی گفت: ورزش دانشگاهی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه ورزش کشور شناخته میشود و باید تعامل مستمر میان هیئتهای دانشگاهی و ادارهکل ورزش و جوانان برای رسیدن به اهداف مشترک تقویت شود.
جلیل رئیسی نماینده فدراسیون ورزشهای دانشگاهی نیز برلزوم نهادینه شدن فرهنگ فعالیت بدنی در محیطهای دانشگاهی و بهره مندی از تمامی ظرفیتهای موجود در استان تأکید کرد.
همچنین در این نشست اعضای مجمع پیرامون برنامههای پیش رو و اهداف توسعه فعالیتهای ورزشی در دانشگاهها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مجمع سالیانه هیئت ورزشهای دانشگاهی استان اصفهان با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جواناناستان، نماینده فدراسیون ورزشهای دانشگاهی کشور، رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهی و دیگر اعضای مجمع در تالار اجتماعات سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد.