درخشش قزوین در ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی ۲۰۲۵
«الگوی باز آفرینی هادیآباد» در ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی ۲۰۲۵ بهعنوان تجربه موفق بازآفرینی شهری ایران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، صباغی شهردار قزوین اعلام کرد: طرح بازآفرینی محله هادیآباد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی، تابآوری شهری و مشارکت مردمی، در جایزه جهانی خشت طلا ۲۰۲۵ بهعنوان طرح برگزیده معرفی شد.
مهدی صباغی، اظهار کرد: این موفقیت، نتیجه انسجام مدیریتی، همدلی شهروندان و سیاستگذاری نوآورانه شهرداری قزوین است.
شهردار قزوین گفت: هادیآباد از پرفروغترین تجربههای بازآفرینی شهری در کشور است؛ محلهای که سالها در رکود توسعهای و فرسودگی کالبدی باقی مانده بود، امروز به یک نمونه ملی و حتی بینالمللی تبدیل شده است.
صباغی با تشریح روند این طرح افزود: در کمتر از دو سال، با کمک مردم و همراهی دستگاههای تخصصی، ۹۱ پروانه ساختمانی صادر شد، ۳۵۷ پلاک فرسوده در قالب ۷۶۷ واحد نوسازی گردید و ۸۲ هزار مترمربع زیربنا به چرخه توسعه بازگشت، این حجم از تحول، نتیجه اعتماد مردم و تغییر سیاستهای مدیریت شهری بود.
شهردار قزوین تأکید کرد: اجرای مدل بومی هادیآباد بر چند پایهضوابط اختصاصی محله حذف کامل عوارض ساخت و نوسازی، استفاده از ابزار بینالمللی انتقال حق توسعه (TDR)، مشارکت فعال مردم و سازندگان محلی، رویکرد کلیدبهکلید بهجای تخریب گسترده استوار بود.
وی افزود: این جایزه متعلق به مردم هادیآباد است؛ مردمی که با اعتماد، همراهی و مشارکت واقعی خود ثابت کردند توسعه شهری بدون حضور آنان ممکن نیست.
صباغی گفت: الگوی هادیآباد در سال آینده در چند محله دیگر قزوین اجرا خواهد شد و این موفقیت جهانی، انگیزهای دوچندان برای ادامه مسیر ایجاد کرده است.