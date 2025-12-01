به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، صباغی شهردار قزوین اعلام کرد: طرح بازآفرینی محله هادی‌آباد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی، تاب‌آوری شهری و مشارکت مردمی، در جایزه جهانی خشت طلا ۲۰۲۵ به‌عنوان طرح برگزیده معرفی شد.

مهدی صباغی، اظهار کرد: این موفقیت، نتیجه انسجام مدیریتی، همدلی شهروندان و سیاست‌گذاری نوآورانه شهرداری قزوین است.

شهردار قزوین گفت: هادی‌آباد از پرفروغ‌ترین تجربه‌های بازآفرینی شهری در کشور است؛ محله‌ای که سال‌ها در رکود توسعه‌ای و فرسودگی کالبدی باقی مانده بود، امروز به یک نمونه ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است.

صباغی با تشریح روند این طرح افزود: در کمتر از دو سال، با کمک مردم و همراهی دستگاه‌های تخصصی، ۹۱ پروانه ساختمانی صادر شد، ۳۵۷ پلاک فرسوده در قالب ۷۶۷ واحد نوسازی گردید و ۸۲ هزار مترمربع زیربنا به چرخه توسعه بازگشت، این حجم از تحول، نتیجه اعتماد مردم و تغییر سیاست‌های مدیریت شهری بود.

شهردار قزوین تأکید کرد: اجرای مدل بومی هادی‌آباد بر چند پایهضوابط اختصاصی محله حذف کامل عوارض ساخت و نوسازی، استفاده از ابزار بین‌المللی انتقال حق توسعه (TDR)، مشارکت فعال مردم و سازندگان محلی، رویکرد کلیدبه‌کلید به‌جای تخریب گسترده استوار بود.

وی افزود: این جایزه متعلق به مردم هادی‌آباد است؛ مردمی که با اعتماد، همراهی و مشارکت واقعی خود ثابت کردند توسعه شهری بدون حضور آنان ممکن نیست.

صباغی گفت: الگوی هادی‌آباد در سال آینده در چند محله دیگر قزوین اجرا خواهد شد و این موفقیت جهانی، انگیزه‌ای دوچندان برای ادامه مسیر ایجاد کرده است.