به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان، مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان و کیش فردا سه شنبه و چهارشنبه به علت کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا، غیر حضوری برگزار می‌شوند.

مدیران مدارس موظفند برنامه آموزشی را از فضای پیام رسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

ساعت آموزش در برنامه شاد برعهده مدیران مدارس است.