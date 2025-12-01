پخش زنده
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: مدارس فردا سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان، مدارس و دانشگاههای هرمزگان و کیش فردا سه شنبه و چهارشنبه به علت کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا، غیر حضوری برگزار میشوند.
مدیران مدارس موظفند برنامه آموزشی را از فضای پیام رسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانشآموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.
ساعت آموزش در برنامه شاد برعهده مدیران مدارس است.