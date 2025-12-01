یوسف قنبری، قاری برجسته زنجانی، به‌عنوان یکی از برگزیدگان آبان‌ماه هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شورای عالی قرآن، یوسف قنبری از استان زنجان را به‌عنوان یکی از برگزیدگان آبان ماه ۱۴۰۴ در هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم معرفی کرد.

بر اساس اعلام حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، این دوره در قالب ۱۷ کلاس و با حضور استادان برجسته قرائت برگزار می‌شود و جلسات ارتقا، یک نوبت برخط و یک نوبت به صورت ارسال تلاوت در هر ماه برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزش تخصصی قرائت، یکی از برنامه‌های اصلی شورای عالی قرآن است که بیش از ۳۰ سال سابقه دارد و استفاده از فضای مجازی در سال‌های اخیر، امکان حضور تعداد بیشتری از قاریان ممتاز در این عرصه را فراهم کرده است.