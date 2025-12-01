پخش زنده
استان کردستان از دیر باز به عنوان یکی قطبهای تولید فرش دست باف در کشور مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حضور جمعی از بافندگان فرش یک دوره کارگاه آموزشی در اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.
رییس انجمن فرش دستباف کردستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۰ هزار بافنده فرش در استان کردستان فعالیت میکنند گفت: تجهیز کارگاههای قالی بافی، آموزش و صادرات فرش از مهمترین وظایف این انجمن است.
حبیبی همچنین با بیان اینکه تنها ۴۰ هزار نفر از بافندگان فرش در استان از خدمات بیمهای برخوردارند بر حمایت دستگاههای متولی در این زمینه تاکید کرد.