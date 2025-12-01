پخش زنده
وزیر ارتباطات سفر دو روزه خود به کرمان را با دستور کار افتتاح طرحهای جدید، نظارت بر زیرساختها و دیدار با نخبگان و دانشگاهیان برای پیشبرد توسعه فناورانه استان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفری دو روزه به کرمان، مجموعهای از برنامههای توسعهای، نظارتی، فرهنگی و فناورانه را با هدف افتتاح پروژههای جدید ارتباطی، بررسی آخرین وضعیت زیرساختها و دیدار با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فناوری استان اجرا میکند.
سفر دکتر سید ستار هاشمی، در رأس هیئتی از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات، از امروز دوشنبه ۱۰ آذر با ورود به فرودگاه کرمان آغاز میشود.
وزیر ارتباطات در بدو ورود به کرمان، با حضور در گلزار مطهر شهدای کرمان، به مقام شامخ شهیدان، به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام میکند. سپس در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی وزارت ارتباطات، روند اجرای پروژههای زیرساختی، برنامههای توسعه ارتباطات روستایی، پیشرفت فیبرنوری، پوشش شبکههای همراه و نیازهای شهرستانهای استان بررسی میشود.
پیش از این سفر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در نشستهای برخط با فرمانداران و مدیران شهرستانهای مختلف استان، وضعیت زیرساختهای ارتباطی، پوشش شبکههای همراه، توسعه فیبر نوری، پایداری شبکه و کیفیت خدمات مناطق روستایی و صنعتی را بررسی کردند تا گزارش کامل آن به جلسه جمعبندی با حضور وزیر ارتباطات ارائه شود.
برنامههای روز دوم سفر وزیر ارتباطات در ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آغاز میشود. سپس وزیر از مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و نمایشگاه توانمندیهای استانی بازدید میکند و در ادامه، در نشست شورای اداری استانداری کرمان و آیین رسمی افتتاح پروژههای ارتباطی حضور مییابد.
در این مراسم، ۳۴۷ پروژه ارتباطی به بهرهبرداری میرسد. این پروژهها شامل توسعه شبکههای ارتباطی شهری و روستایی، ارتقای سایتهای نسل چهارم و پنجم، تقویت پوشش در مناطق کمبرخوردار، ایجاد ظرفیتهای جدید فیبر نوری و طرحهای توسعه ارتباطی در نواحی صنعتی و معدنی استان است.
وزیر ارتباطات در ادامه برنامهها با حضور در دانشگاه شهید باهنر کرمان، در نشست با استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه فاوا، ظرفیتهای علمی استان و راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال را بررسی میکند.
دیدار با خانواده شهید اژدری، بازدید از منزل شهید و گفتوگو با خانوادههای معظم شهدا، حضور در اتاق بازرگانی استان، نشست با فعالان بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و انجمنهای تخصصی فناوری اطلاعات از دیگر برنامههای روز دوم سفر است.
این سفر با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی استان کرمان، ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال، افزایش پایداری شبکه، گسترش خدمات فیبر نوری منازل و کسبوکارها و تحقق عدالت ارتباطی در سراسر استان انجام میشود و گامی مؤثر در جهت تقویت زیستبوم فناوری و پیوند بخشهای علمی، اجرایی و خصوصی در کرمان خواهد بود.