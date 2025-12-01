پخش زنده
دومین همایش تجلیل از خادمیاران امنیتی یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران در سالن همایش مدرسه امام موسی کاظم ع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در همایش تجلیل از خادمیاران امنیتی یگان حفاظت و امنیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران محمد احمدیان از پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس به ذکر خاطره گویی و ابوذر روحی به حماسه خوانی پرداختند.
تجلیل از خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه قم و رونمایی از لوگوی یکان امنیتی حرم مطهر و مسجد جمکران از دیگر برنامههای این مراسم بود.