معاون سرمایه گذاری ساتبا از راهاندازی مجموعهای از نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک با ظرفیت ۲۵.۱۱ مگاوات در ۱۵ استان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،«» معاون سرمایهگذاری ساتبا در آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۲۲ مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر، امروز (دوشنبه، ۱۰ آذر) که با حضور برخط عباس علیآبادی، وزیر نیرو در محل ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، از بهرهبرداری مجموعهای از سامانههای کوچک خورشیدی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در جریان بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۲۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۱۵ استان کشور در مجموع ۲۵.۱۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک شامل سامانههای حمایتی، چاههای کشاورزی و نیروگاههای انشعابی با سرمایهگذاری بیش از ۷۵۳ میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور به مدار بهره برداری آمده است.
جعفر محمدنژاد سیگارودی افزود: توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک و انشعابی در گسترش انرژی پاک و تقویت پایداری شبکه برق کشور، نقش بسزایی داشته و این نوع نیروگاهها نقشی کلیدی در برقرسانی، کاهش آلایندگی و توانمندسازی خانوارها و رونق بخش کشاورزی دارند و ساتبا توسعه این نوع نیروگاهها را بهصورت جدی و پیوسته دنبال میکند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا بیان کرد: در این میان، ۱۱۷۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی پنج کیلوواتی، ۱۲۷ واحد نیروگاه خورشیدی انشعابی بر روی چاههای کشاورزی، ۱۴۴ واحد نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی، ۵ واحد مقیاس کوچک در شهرکهای صنعتی و ۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ساختماهای دستگاههای اجرایی کشور به بهرهبرداری رسیده است؛ مجموع ظرفیت این طرحها ۲۵.۱۱ مگاوات است که با سرمایهگذاری بیش از ۷۵۳ میلیارد تومان در مدار قرار گرفتهاند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا تصریح کرد: برنامههای حمایتی دولت و ساتبا موجب افزایش استقبال سرمایهگذاران و بهرهبرداران از احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک شده و این روند در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
جعفر محمدنژاد سیگارودی اضافه کرد: در این آیین، ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسید و برای تحقق این امر هماهنگی گستردهای با نهادهای ذیربط برای توسعه نیروگاههای خورشیدی انجام شده است.
معاون سرمایهگذاری ساتبا اظهار کرد: ساتبا از طریق صندوقها و پلتفرمهایی که آمادگی اعلام کردهاند، فرصت استفاده از انرژی خورشیدی را برای خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی در سراسر کشور و نیز شهرها و روستاها فراهم خواهد کرد.
جعفر محمدنژاد سیگارودی گفت: با تلاشهای گسترده وزارت نیرو و ساتبا، برنامهریزیها به سمت تحقق اهداف تعیینشده پیش میرود و روند توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک و خورشیدی با شتاب ادامه خواهد داشت.