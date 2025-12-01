

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کاراته ایران با کسب سه نشان طلا، نقره و برنز به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره دست یافت. در این بین آتوسا گلشادنژاد با کسب نشان طلا، تاریخ‌سازی کرد. این نخستین طلای بانوان کاراته ایران در تاتامی جهانی بوده است.

بر این اساس، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، این موفقیت‌ها را تبریک گفت.

در پیام وزیر ورزش و جوانان آمده است:

به نام خداوند دانایی که توانایی ورزشکاران از اوست

در میدان جهانی کاراته، نام آتوسا گلشاد نژاد بر تارک افتخارات ایران درخشید؛ طلایی که نه تنها نخستین مدال زرین بانوان ایرانی در تاریخ رقابت‌های قهرمانی جهان است، بلکه پژواک اراده و شجاعت بانوان کشورمان محسوب می‌شود.

این پیروزی، یادآور دختران و زنانی است که در هشت سال دفاع مقدس، در میدان‌های جنگ، پشت جبهه‌ها و در نقش‌های حیاتی، با ایستادگی و شجاعت، نام ایران را سربلند کردند. امروز، همان روحیه در جان بانوان ورزشکار ما زنده است و در هر حرکت، هر مبارزه و هر ضربه، نمایان می‌شود.

پیش از این، سارا بهمنیار با کسب مدال برنز مسیر پرافتخار بانوان ورزشکار ایران را هموار کرده بود و پس از آن، صالح اباذری با مدال نقره نشان داد که کاراته ایران در سطح جهان حضوری مستمر و قدرتمند دارد.

آنچه در مجموع در این رویداد با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز و با قرار گرفتن ایران در سکوی دوم قهرمانی جهان متبلور شد، عنوانی شایسته و ارزشمند برای این رشته رزمی بود.

امیدوارم این درخشش تاریخی، مسیر موفقیت کاراته ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا هموار کند.

به آتوسا گلشاد نژاد، نخستین طلایه‌دار کاراته ایران و همچنین به دیگر مدال‌آوران، مربیان و خانواده‌های پشتیبان آنان، فدراسیون کاراته و مردم ورزش‌دوست و قدرشناس ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و آرزوی استمرار پیروزی‌ها و بالیدن در عرصه‌های جهانی را دارم.