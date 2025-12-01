پخش زنده
امروز: -
پاپ لئون چهاردهم که در لبنان به سر میبرد با مقامات لبنانی دیدار و گفتوگو کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، او پیش از سفرش گفته بود با هدف تقویت امید صلح و عدالت میاید صلحی که این روزها زیر سایه تجاوزات بی پایان رژیم اشغالگر زیر پا گذاشته شده است.
اگر چه بخش قابل توجهی از لبنان را جامعه مسیحی تشکیل میدهد، اما در مسیر عبور کاروان پاپ، حامیان مقاومت نیز با پرچمهای لبنان و حزب الله حضور داشتند.
پیشتر حزب الله در پیامی از حضور رهبر کاتولیکها استقبال و ابراز امیدواری کرده بود این حضور فرصتی از سوی پاپ باشد تا او بتواند در این شرایط حساس صدای مطلومانی باشد که مورد تجاوز قرار گرفتهاند چه مظلومان غزه چه لبنان و کل منطقه که از سلطه طلبی رژیم صهیونیستی آسیب دیدهاند.
همزمان با سفر پاپ، صهیونیستها با گلولههای آتش زا منطقه بیت لیف در جنوب لبنان را هدف قرار دادند، اما چند روز پیش از حضور پاپ منطقه ضاحیه بیروت مورد تجاوز قرار گرفت و هیثم طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله ترور شد و به شهادت رسید.
حالا ناظران منطقه منتظر هستند ببینند آیا حضور پاپ میتواند در توقف حملات و نقض آتش بس صهیونیستها موثر باشد یا نه و آیا او مقابل کشتار بیگناهان چه نقشی ایفا میکند اگر چه تجربه نشان داده صهیونیستها در بانک اهداف خود مرزی نمیشناسند و با اقداماتشان روز به روز به تنشها در منطقه میافزایند.
میشل عیسی سفیر جدید آمریکا در لبنان هم درباره تهدید علیه لبنان با هاآرتص چاپ اسرائیل گفتوگو و تصریح کرده اسرائیل در اقداماتش نیاز به اجازه امریکا ندارد موضوعی که نگرانی بیش از پیش محافل لبنانی را در پی داشته است.