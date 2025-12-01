به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، غزه پس از گذشت حدود پنجاه روز از آتش‌بس بین گروه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم همچنان به جنایات خود از جمله علیه بخش ماهی گیری در نوار غزه ادامه می‌دهد. ماهیگیران در غزه هر روز با خطراتی رو‌به‌رو هستند. قایق‌های رژیم صهیونیستی به ماهیگیران حمله و به سمت آنها تیراندازی می‌کنند. این حملات به نابودی تعداد زیادی از قایق‌های ماهیگیران منجر شده است. همچنین، تعدادی از ماهیگیران فلسطینی دستگیر شده اند و اموالشان مصادره شده است.

نزار عیاش رئیس اتحادیه ماهیگیران نوار غزه گفت: از ۷ اکتبر تاکنون، حملات شدیدی به بخش ماهیگیری صورت گرفته است. اشغالگران می‌خواهند این بخش را نابود کنند. مهمترین اقدامات آنها شامل سوزاندن قایق‌ها، تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌ها است. همچنین، ماهیگیران دستگیر و به بندر اسدود منتقل می‌شوند. حتی پس از آتش‌بس، قایق‌های جنگی اسرائیلی روزانه به ماهیگیران حمله می‌کنند.

ابو حسن - ماهیگیر فلسطینی می‌گوید: به ما اجازه ماهیگیری نمی‌دهند. گاهی اوقات ما را از منطقه اخراج می‌کنند. در زمان آتش‌بس آنها باید از دریا عقب‌نشینی کنند و به ما اجازه ماهی گیری بدهند، زیرا دریا تنها منبع درآمد ما است. آنها می‌آیند، دستگیر می‌کنند، بمب می‌اندازند و به قایق‌ها شلیک می‌کنند. زندگی سخت است. گفتند آتش‌بس برقرار شده و ما خوشحال بودیم که دریا روی ما باز خواهد شد، اما تا کنون چنین نشده است.