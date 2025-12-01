پخش زنده
امروز: -
به علت تصادف ۵۰ خودرو در جادههای برفی کلرادو آمریکا بزرگراه آی ۷۰ بسته شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه فاکس نیوز، امروز و پس از چندین فقره تصادف در جادههای برفی، بخشهای مختلفی از بزرگراه، شماره آی۷۰ بسته شد. در این تصاویر شاهد عواقب یکی از این تصادفات هستید. گشت پلیس راه ایالتی کلرادو اعلام کرد: در یک فقره تصادف زنجیرهای، ۳۰ دستگاه خودرو در نزدیکی شهرستان گارفیلد، شرق گلنوود اسپرینگز، به هم برخورد کردند. درست در پایین جاده و قسمت غربی هم، تصادف دیگری همزمان بین حدود ۲۰ خودرو رخ داد. خوشبختانه به کسی آسیب جانی نرسید.
در پی وقوع این تصادفها مسیرهای رو به شرق از گلنوود اسپرینگز تا بزرگراه شماره ۸۲ هنوز بسته است.