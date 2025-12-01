پخش زنده
فعالیت مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان کاشان در پی شیوع آنفلوانزا غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز مدیریت بحران فرمانداری ویژه کاشان گفت: برگزاری کلاس های درس تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه غیرحضوری شد.
هادی کاشانینژاد افزود: در راستای اجرای دستورالعمل مدیریت بحران و بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همه مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مراکز آموزش استثنایی هم در این روزها تعطیل است و مراکز فرهنگی و ورزشی تعطیل و مسابقات در این دو روز برگزار نمیشود.
وی ادامه داد: به منظور حمایت از خانوادهها، مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی و مادران باردار میتوانند، با هماهنگی و موافقت مدیران خود از امکان دورکاری استفاده کنند.
مدیر مرکز مدیریت بحران فرمانداری ویژه کاشان از خانوادهها و دانشآموزان در خواست کرد: با پیگیری آموزشهای غیرحضوری، توصیههای بهداشتی را رعایت کرده و بهویژه در شرایط آلودگی هوا از هرگونه حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.