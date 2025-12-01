امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تولید لوازم خانگی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰- ۱۷:۴۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

کاهش قیمت تمام شده لوازم خانگی با رفع موانع تولید

داخلی سازی ۷۰ درصدی و ظرفیت بالای اشتغالزایی صنعت لوازم خانگی

اولویت تخصیص ارز برای ارتقای فناوری در تولید لوازم خانگی

برچسب ها: تولید لوازم خانگی ، کرمان ، لوازم خانگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 