تفاهم نامه نهمین دوره طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) و پنجمین دوره طرح سواد آبی در سال تحصیلی جدید در استان یزد منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست انعقاد تفاهم نامه طرحهای ملی نجات آب (داناب) و سواد آبی با حضور جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقهای، علی دهقان بهابادی مدیرکل آموزش و پرورش استان و محمدرضا دهقانی معاون جهاد دانشگاهی استان یزد با هدف نهادینه کردن صیانت و حراست از منابع آب در جامعه و نسل دانش آموز برگزار شد.
با همکاری این سه نهاد، نهمین سال اجرای طرح ملی داناب و پنجمین سال طرح سواد آبی در استان یزد برگزار میشود.