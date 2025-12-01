به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست انعقاد تفاهم نامه طرح‌های ملی نجات آب (داناب) و سواد آبی با حضور جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، علی دهقان بهابادی مدیرکل آموزش و پرورش استان و محمدرضا دهقانی معاون جهاد دانشگاهی استان یزد با هدف نهادینه کردن صیانت و حراست از منابع آب در جامعه و نسل دانش آموز برگزار شد.

با همکاری این سه نهاد، نهمین سال اجرای طرح ملی داناب و پنجمین سال طرح سواد آبی در استان یزد برگزار می‌شود.