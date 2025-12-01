پخش زنده
کارمندان دو بانک بزرگ سوئیسی به پولشویی و نقض قوانین متهم شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستانی فدرال سوئیس علیه بنگاههای بزرگ مالی و بانکی این کشور وارد عمل شد.
دادستان فدرال سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد: علیه یکی از کارمندان سابق بانک کردیت سوئیس کیفرخواستی تنظیم کرده و او را به پولشویی درباره وامهای اعطا شده در موزامبیک متهم کرده است.
دفتر دادستان کل همچنین ادعا میکند: کردیت سوئیس و شرکت مادر آن یعنی گروه کردیت سوئیس و شرکتهای وابسته به آنها یعنی یو بی اس اسای UBS SA و یو بی اس جی. اس UBSG.S به دلیل نقصهای سازمانی، در جلوگیری از وقوع این جرم، کوتاهی کردهاند.