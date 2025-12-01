پلمب شهربازی یکی از بازارهای مشهد
شهربازی یکی از بازارهای مشهد به دلیل نداشتن گواهینامه بازرسی تجهیزات بازی، پلمب شد.
حامد محمدی افزود: ادامه فعالیت تجهیزات این شهربازی تنها پس از رفع نواقص و اخذ تاییدیه استاندارد امکانپذیر خواهد بود.
وی گفت : این اقدام با هدف حفظ ایمنی شهروندان، پیشگیری از حوادث احتمالی و الزام بهرهبرداران به رعایت استانداردهای ملی انجام شد.
محمدی از شهروندان خواست هنگام استفاده از تجهیزات تفریحی به اعتبارگواهی استاندارد تجهیزات توجه ویژه داشته باشند.
بیش از هزار و ۲۰۰ وسیله بازی در شهربازیها و اماکن مختلف در سراسر خراسان رضوی دارای گواهینامه استاندارد معتبر هستند.