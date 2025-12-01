شهربازی یکی از بازار‌های مشهد به دلیل نداشتن گواهینامه بازرسی تجهیزات بازی، پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: در بازرسی کارشناسان از این شهربازی مشخص شد، ۸۱ مورد از تجهیزات این مرکز گواهی استاندارد ندارند.

حامد محمدی افزود: ادامه فعالیت تجهیزات این شهربازی تنها پس از رفع نواقص و اخذ تاییدیه استاندارد امکان‌پذیر خواهد بود.

وی گفت : این اقدام با هدف حفظ ایمنی شهروندان، پیشگیری از حوادث احتمالی و الزام بهره‌برداران به رعایت استاندارد‌های ملی انجام شد.

محمدی از شهروندان خواست هنگام استفاده از تجهیزات تفریحی به اعتبارگواهی استاندارد تجهیزات توجه ویژه داشته باشند.

بیش از هزار و ۲۰۰ وسیله بازی در شهربازی‌ها و اماکن مختلف در سراسر خراسان رضوی دارای گواهینامه استاندارد معتبر هستند.