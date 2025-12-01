پخش زنده
چهار هنرستان جوار صنعت از امروز در استان، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،مراکزی که قرار است نیروی کار ماهر برای بازار با امنیت شغلی پایدار را تربیت کند.
هنرستان رویش سقز با محورست کشاورزی، الکتروتکنیک مریوان در حوزه فنی و حرفهای، هنرستان لاستیک بارز دهگلان و مهرگان هتل فرهنگیان از امروز آغاز بکار کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان: هزار و ۵۰۰ هنرجو در هنرستانهای کردستان در قالب طرح همنوا و جوار صنعت در استان، آموزشهای مهارتی فرا میگیرند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان: ۱۴۰ هنرجو در ۲ هنرستان کشاورزی استان در رشتههای مختلف مشغول آموزش هستند.
مدیرکل صمت: ۷۰ درصد لامپ الای دی و ۵۵ درصد لوازم خانگی کوچم کشور در بانه و سقز تولید میشود.
مدیرکل فنی و حرفهای کردستان: هزار و ۱۰۰ دانش آموز در قالب طرح همنوا از خدمات ۶۰ درصد کارگاههای این سازمان در استان برخوردارند.