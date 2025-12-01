به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ظهر امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از آقای سقاب اصفهانی که به دلیل تألمات ناشی از درگذشت همسر و جراحت ۳ فرزندش در حادثه تصادف، بستری شده است، عیادت کرد.

آقای پزشکیان ضمن ابراز همدردی مجدد با آقای سقاب اصفهانی، خواستار رسیدگی فوری و کامل به وضع وی و سه فرزند و پدر همسرش که در تصادف مجروح شده بودند، شد.