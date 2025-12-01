رونمایی از پوستر رویداد محتوای دیجیتال بسیج با محوریت خرم آباد هوشمند
در آئینی از پوستر رویداد محتوای دیجیتال بسیج و خرم آباد هوشمند رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم آباد گفت: این رویداد با هدف معرفی چهره سال فضای مجازی ، شناسایی استعدادهای برتر و توانمندیهای نخبگان جوان در فضای مجازی برگزار می شود.
سرهنگ فریبرز حاتمی معاون اجرایی سپاه استان نیز در این مراسم،با اشاره به اینکه این رویداد با پشتوانه تعامل، همکاری و همافزایی دستگاهها شکل گرفته است سپاه خرمآباد را پیشران این حرکت دانست و افزود: بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای نوین، ضرورتی جدی برای آینده مدیریت شهری و حکمرانی هوشمند در دهه پیش رو است.
درمنان فرماندار خرم آباد با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی گفت: این فناوری باید اثرات ملموس و قابل سنجش در بهبود زندگی مردم و توسعه شهر داشته باشد.
وی تأکید کرد: نباید از فناوری هوش مصنوعی که با شتابی حیرتانگیز در حال تسلط بر دنیاست غافل شویم.