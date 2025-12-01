پخش زنده
شهید سید حسن مدرس با روحیه پیگیر و مردمی، الگویی برای نمایندگان و مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستانهای برخوار و شاهین شهر ومیمه در این نشست گفت: اگر روحیه و انگیزه بسیجی در همه اقشار مختلف به ویژه مسئولان باشد، منشا اثر و خیر است و شهید مدرس یکی آنهاست که در مقابل ظلم، دشمن و استکبار محکم ایستاد و و در برابر مردم متواضع بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی اسلامی افزود: لازم است با ادامه راه و روش آن شهید مطالبات به حق مردم را پیگیری شودو ظرفیتهای خوبی برای مردم پیش بینی شده است تا کمک به معیشت و مسکن شود.
نایب رییس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با شاره به پیگیری درخواستها و مطالبات مردمی ادامه داد: وظیفه نمایندگان مجلس اجرای اقدامات نظارتی است و دولت موظف است اقتصاد کشور را به گونهای مدیریت کند که نرخ تورم تا پایان سال پنجم به تک رقمی برسد.