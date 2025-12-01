به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله تصویری «قرارگاه»، امشب با موضوع «شهید مدرس، شهید مبارزه با استعمار»، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

در این قسمت ضمن دعوت از حسین جودوی، کارشناس تاریخ معاصر و قاسم تبریزی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه، درباره ابعاد گوناگون حیات سیاسی و اجتماعی شهید مدرس و جایگاه ضد استعماری ایشان در تاریخ ایران، گفت‌و‌گو می‌شود.

مجله تصویری «قرارگاه»، روز‌های زوج از ساعت ۲۱ به صورت زنده در گفت‌و‌گو با صاحب نظران عرصه نظر و عمل به صورت حضوری، تلفنی و تصویری برای علاقه‌مندان پخش‌می‌شود

برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به موضوع ضرورت شناسنامه‌دار شدن مزارع و زمین‌های کشاورزی و پیامد‌های آن برای توسعه پایدار بخش کشاورزی می‌پردازد.

این برنامه ساعت ۲۰ از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود و موضوع «ضرورت شناسنامه کردن مزارع و زمین‌های کشاورزی» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این برنامه، دکتر محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مهمان ویژه خواهد بود و به تبیین اهمیت ساماندهی اراضی کشاورزی، نقش شناسنامه‌دار شدن مزارع در افزایش بهره‌وری، کاهش تخلفات و ارتقای امنیت غذایی کشور می‌پردازد.

اجرای این برنامه بر عهده مصطفی مصطفوی است و مخاطبان می‌توانند تازه‌ترین مباحث و دیدگاه‌های تخصصی مرتبط با تحول در نظام کشاورزی کشور را از طریق این برنامه دنبال کنند.