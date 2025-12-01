شهروندان قزوینی در بسته «صدای مردم» از بی‌توجهی به مرمت آب‌انبارها، مصرف بی‌رویه آب، چاه‌های غیرمجاز و مشکلات جاده‌ای گلایه کردند.

به گزارش خ برگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، برخی از آب‌انبار‌های تاریخی قزوین به حال خود رها شده و نیازمند مرمت و رسیدگی فوری هستند؛ موضوعی که شهروندان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

یکی از شهروندان نیز خواستار توجه بیشتر برخی کسبه به صرفه‌جویی در مصرف آب شد و تأکید کرد که مدیریت منابع آبی در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تصاویری از روستای اسدآباد خورین در بخش کوهین نیز نشان می‌دهد که مشکلات کم‌آبی همچنان ادامه دارد و در این شرایط، برخی افراد دارای چاه‌های غیرمجاز اقدام به آب‌فروشی می‌کنند.

در حوزه حمل‌ونقل نیز نبود روشنایی و خط‌کشی در بخشی از مسیر الوند به قزوین، در محدوده شرکت نفت تا سه‌راه الوند، موجب گلایه شهروندان شده است.