پرورش ماهی خاویاری در منزل ؛ نمونه ای موفق در اقتصاد خرد
یک معلم بازنشسته بندرگزی در منزل خود ماهی خاویاری اوزون برون پرورش می دهد که نیازمند حمایت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یک معلم بازنشسته بندرگزی در منزل خود ماهی خاویاری اوزون برون پرورش می دهد.
وی میگوید با حداقل آب و استفاده چرخه آب موفق شده است در استخری در منزل خانه خود پنجاه قطعه ماهی خاویاری پرورش دهد که ظرف یک سال به وزن پنج کیلو هم رسیده است .
آقای بای می گوید در صورت حمایت و اعطای وام می تواند هر دو سال تا ده تن ماهیان خاویاری را تولید کند .