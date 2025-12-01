هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۲ آذرماه با هفت دیدار در شهر‌های نور، ارومیه، گنبد، ورامین، یزد، اسلامشهر و تهران پیگیری می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهداب یزد که در پایان هفته سوم همچنان صدر جدول را در اختیار دارد در یکی از این بازی‌ها و در سالن اختصاصی خود میزبان پیکان تهران است. شهداب با سه برد و ۹ امتیاز در رتبه نخست است و پیکان با دو برد و ۶ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد. شاگردان مهدی مهدوی که هم اکنون در صدر جدول رده بندی قرار دارند، در شرایطی میزبان باسابقه‌ترین تیم لیگ برتر هستند که در صورت شکست در این دیدار صدر جدول را از دست خواهند داد و پیکانی‌ها نیز با هدایت رضا تندروان برای پیروزی در این دیدار و جبران شکست مقابل چادر ملو تمام تلاش خود را خواهند کرد تا در یزد از ساعت ۱۶ در میان تماشاگران مشتاق یزدی شاهد یک جدال جذاب دیگر بین شهداب و پیکان باشیم. دیدار دو رقیبی که همیشه رقابت آنها حساس و دیدنی بوده است.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان که در هفته سوم با شکست مس در دربی استان کرمان به رتبه دوم جدول با سه برد و هشت امتیاز رسید، این هفته در نور به مصاف مهرگان می‌رود. بهروز عطایی با وجود آشنایی کامل به شرایط مسابقه به علت نداشتن زمان کافی برای ریکاور کار سختی مقابل مهرگان میزبان در نور خواهد داشت که همواره نشان داده است، حریف آسانی برای تیم‌های قدرتمند نیست. از سوی دیگر شاگردان نقی زکایی در تیم مهرگان با شکست تیم پرطرفدار استقلال گنبد در هفته سوم، انگیزه فراوانی برای میزبانی از فولادی‌ها و ثبت سومین برد خود در این رقابت‌ها دارند تا شرایط خود را در جدول بهبود بخشند.

تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد محمدکاظم مربی خوش نام و خوش اخلاق والیبال کشورمان نیز در هفته چهارم لیگ برتر مردان در سالن شهید گل عباسی ورامین میهمان سایپا تهران است. نماینده اصفهان با دو برد هفت امتیاز در رتبه سوم جدول است و سایپا حریف این تیم بدون برد و امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد و شاگردان رضا صفایی با حمایت هواداران دو آتیشه ورامینی برای سقوط نکردن به قعر جدول محکوم به پیروزی در این دیدار خواهند بود.

از سوی دیگر تیم استقلال گنبد که بعد از ۶۲۱ روز با حمایت فدراسیون والیبال به لیگ برتر والیبال مردان بازگشته و هواداران پر شور گنبدی را به سالن المپیک این شهر آورده است، با وجود اینکه در حال حاضر بدون برد و امتیاز در قعر جدول است، ولی به ادامه حضورش در لیگ برتر و صعود در جدول رده بندی امیدوار است و این هفته میزبان رازین پلیمر تهران تیم تازه وارد لیگ برتر مردان است که با تمامی بازیکنان دسته یکی اش به لیگ برتر آمده و علاوه بر اینکه مقابل تیم‌های قدرتمند به آسانی امتیاز نمی‌دهد، در هفته دوم تیم چادر ملو را سه بر سفر از پیشرو برداشت. بازی در فضای پراسترس سالن المپیک گنبد باید یکی از نگرانی‌های مرتضی هداوندی سرمربی رازین برای این مسابقه باشد، زیرا باتجربه‌ترین بازیکنان نیز در این سالن به چالش کشیده می‌شوند. رازین در حال حاضر با یک برد و چهار امتیاز در رتبه هشتم جدول است.

تیم شهرداری ارومیه که در هفته سوم در اصفهان نخستین شکست خود را در این فصل تجربه کرد، روز چهارشنبه در سالن غدیر ارومیه میزبان مس رفسنجان است. دو تیم در هفته سوم مغلوب حریفان شدند و عبدالرضا علیزاده امیدوار است که شاگردانش در هفته چهارم فاتح مسابقه با حمایت مردم والیبال دوست ارومیه شوند تا شرایط این تیم در جدول با ثبات بیشتری همراه شود. مس هم با یک برد و سه امتیاز در رتبه دوازدهم جدول است و برای بهبود جایگاهش نیز به افزایش تعداد برد و امتیاز دارد.

در بیست و هشتیمن دیدار لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۴ تیم صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی‌مقدم سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان در خانه والیبال تهران میزبان چادر ملو اردکان است. دو تیم در هفته سوم حریفان خود را سه بر صفر شکست دادند و در تلاش برای ثبت یک برد دیگر در این مسابقات مهم هستند. صنعتگران با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه پنجم است و چادر ملو اردکان هم اکنون با هدایت علیرضا طلوع کیان مربی خوش فکر والیبال کشورمان با یک برد و سه امتیاز در جایگاه دهم است و فاصله دو تیم در جدول همان عدد پنج پله اختصاصی این هفته است.

آخرین دیدار این هفته از رقابت‌های لیگ برتر را دو تیم طبیعیت و پاس گرگان از ساعت ۱۸:۳۰ در اسلامشهر آغاز می‌کنند. از نظر فاصله در جدول، دو تیم طبیعت و پاس نزدیکترین حریفان این هفته هستند که در رتبه‌های یازدهم و نهم جدول قرار دارند. نماینده اسلامشهر یک برد و دو امتیاز و نماینده گرگان یک برد و چهار امتیاز دارند. دو تیم در حالی برای ثبت دومین پیروزی خود در لیگ برتر والیبال به میدان می‌روند که شاگردان ابراهیم وادی در اسلامشهر در میان هواداران خود مقابل شاگردان عیسی سنگدوبینی که هفته گذشته مقابل سایپا به پیروزی رسیدند، صف آرایی خواهند کرد.

برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – فولاد سیرجان ایرانیان

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – مس رفسنجان

گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – رازین پلیمر

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۵

سایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – پیکان تهران

پخش مستقیم شبکه تلویزونی ورزش

تهران، خانه والبیال، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – چادر ملو اردکان

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۸:۳۰

طبیعت اسلامشهر – پاس گرگان