بانوان کاراته کا آبادان و خرمشهر با مدال‌های رنگارنگ و ۸کاپ قهرمانی عنوان دوم کشور را در این رشته از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم کاراته سنتی بانوان آبادان و خرمشهر در مسابقات کشوری کاراته سبک شیتوریو شیزوکای بانوان، با دریافت ۹۹ مدال و ۸کاپ قهرمانی کشوری

حائز مقام نائب قهرمانی کشور شدند.

این پیروزی در رشته‌های ذیر بدست آمد.

کاتا تیمی رده بزرگسالان (رده قهوه‌ای مشکی): مقام اول

کاتا تیمی رده امید (رده رنگی): مقام دوم

کاتا تیمی رده امید (رنگی): مقام سوم

کاتا تیمی رده جوانان (رنگی): مقام سوم

کاتا تیمی رده نونهالان (رنگی):

مقام دوم

کاتا تیمی رده خردسالان (رنگی):

مقام سوم

این مسابقات از تاریخ ۷ تا ۸ آذر به میزبانی اهواز و با حضور تیم‌هایی از استان‌های خوزستان / فارس/ چهار محال بختیاری/ ایلام / لرستان/ کرمانشاه/ گیلان / خراسان رضوی و منطقه آزاد اروند برگزار شد.

تیم کاتای سنتی بانوان آبادان و خرمشهر به نمایندگی سوره کردی زاده، مربیگری اعظم تیموری، کمک‌های مربیگری راحله مطوری و زهرا سالمی و سرپرستی شروق مطوری به این مسابقات اعزام شدند که موفق به کسب ۱۹ مدال طلا (همراه با کاتا تیمی) ۳۷ مدال نقره و ۴۳ مدال برنز شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم استان خوزستان مقام اول، تیم آبادان و خرمشهر مقام دوم و تیم استان اصفهان مقام سوم را از آن خود کردند.