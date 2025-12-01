پخش زنده
امروز: -
استان مرکزی با افتتاح ۱۸۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و صرف هزینهای بالغ بر شش و نیم همت، نقش مهمی در پروژه های نیروگاه خورشیدی در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، اعلام کرد با بهرهبرداری از این ظرفیت جدید، حدود ۱۷۰ هزار خانوار از برق پایدار بهرهمند خواهند شد.
حمودی افزود. این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است .
وی افزود: تعهد استان مرکزی برای توسعه انرژی خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ مگاوات بوده است. با افتتاح این نیروگاهها تاکنون ۴۵۰ مگاوات محقق شده و پیشبینی میشود ۵۰ مگاوات دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.