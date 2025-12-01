به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

علیرضا حیدری افزود: با توجه به تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکار باشند.

وی گفت: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

تعطیلی دانشگاه‌ها، فقط شامل بخش آموزشی و کلاس‌های درس است و فعالیتهای اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.