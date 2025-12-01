به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا آمار منتشره در ترکیه نشان می‌دهد در دو سال گذشته حدود ۴۰ هزار نفر دچار مسمویت با مواد غذایی فاسد و یا سموم زراعی و... شده‌اند.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که مرگ مشکوک یک خانواده ترک تبار آلمانی در استانبول موجب نگرانی مقامات و افکار عمومی ترکیه شده است. علت مرگ این خانواده که از آلمان به استانبول سفر کرده بودند ابتدا مسمومیت ناشی از خوردن صدف دریایی فاسد و سپس مسمومیت ناشی از سم پاشی هتل محل اقامتشان اعلام شد. درحالیکه پرونده مرگ این خانواده درجریان است و ده نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند، اما حساسیت موضوع منجر به آن شده که مقامات این کشور برای تشدید مقررات کنترلی دست بکار شوند. عمر فاتح گورر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ترکیه اعلام کرد در دو سال گذشته ۳۹ هزار و ۷۷۸ نفر بدلیل مسمویت ناشی از مواد غذایی فاسد و یا سموم زراعی به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند.وی با اشاره به اینکه در ترکیه حدود یک میلیون واحد صنفی مشغول بکار هستند گفت وزارت کشاورزی برای کنترل این واحد‌ها فقط ۸ هزار بازرس دارد که این مقدار کافی نیست.

وزارت کشاورزی، جنگلداری و امور روستایی ترکیه نیز اعلام کرد از این پس سموم زراعی و دارو‌های کشاورزی فقط با نسخه قابل فروش خواهد بود. همچنین استانداری استانبول روز گذشته با تشکیل جلسه‌ای اضطراری تصمیمات جدیدی در باره ایمنی مواد غذایی در این کلانشهر را اتخاذ کرد. داوود گل استاندار استانبول اعلام کرد فروشگاه‌ها و یا شرکت‌هایی که مواد غذایی نگهداری و یا عرضه می‌کنند باید نمونه‌های مواد غذایی را بمدت ۷۲ ساعت حفظ کنند.

بنا بر مقررات وضع شده از سوی استانداری استانبول؛ تمام اماکنی که در حوزه مواد غذایی فعالیت دارند باید با نصب دوربین از محیط کار خود محتوای تصویری و صوتی ضبط و بمدت ۳۰ روز ذخیره کنند.