

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان مرضیه جعفری فردا (سه شنبه ۱۱ آذر) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در دومین دیدار دوستانه مقابل ازبکستان به میدان می‌روند. براین اساس آخرین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان از ساعت عصر امروز به مدت ۶۰ دقیقه در تاشکند برگزار شد.

بازیکنان در این جلسه تمرینی بخش عمده‌ای از زمان را به کار‌های گروهی، هماهنگی خطوط و مرور تاکتیک‌های انتقالی اختصاص دادند. کادر فنی تأکید داشت که ارتباط میان خطوط و تصمیم‌گیری سریع، کلید موفقیت در دومین رویارویی با میزبان خواهد بود.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم، در طول تمرین به طور مداوم نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد و روی هماهنگی در پرس، پوشش فضا‌ها و حفظ ارتباط مؤثر بین بازیکنان تأکید ویژه‌ای داشت.

با وجود نتیجه بازی نخست، فضای تمرین امروز همراه با انگیزه بالا و تلاش برای ترمیم نقاط ضعف بود تا تیم با تمرکز بیشتری وارد دیدار پیش‌رو شود.

تیم ملی فوتبال بانوان ایران در نخستین دیدار مقابل ازبکستان با نتیجه ۲ - صفر شکست خورد.