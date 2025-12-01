به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مترو یکی ازمهم‌ترین راهکار‌های حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا در جهان شناخته شده است ایمنی بسیار بالا، راحتی وآسایش مسافران، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب، قیمت پایین حمل مسافر در مقایسه با خودرو‌های شخصی از جمله مزیت‌های قطار شهری نسبت به سایر وسایل نقلیه عمومی است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با عنایت به شرایط حال حاضر ( آلودگی هوای تهران و تعطیلی های مکرر) توجه ویژه به حمل و نقل می تواند تاثیر به سزایی در کمک و کاهش آلایندگی هوا خواهد داشت .در این راستا از سال ۱۴۰۳ مقرر بود ایستگاه مترو ورزشگاه تختی در خط ۷ راه اندازی گردد.با توجه به تراکم جمعیتی این منطقه ( افسریه.مسعودیه.قصر فیروزه یک و قصر فیروزه دو .امیر المومنین. فجر و ...) راه اندازی این ایستگاه مشوق خوبی برای استفاده از حمل و نقل عمومی کنترل ترافیک و کمک به کاهش آلایندگی هوا خواهد بود لطفا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری بفرمایید. با تشکر