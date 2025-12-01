ششمین روز جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شیراز با اکران هشت فیلم به روایت‌های متنوعی از سینمای ایران و جهان اختصاص داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: فیلمسازان از ۳۵ کشور مختلف آثار خود را به نمایش گذاشتند و بازدیدکنندگان فرصت دیدن بخش های گسترده‌ای از ژانرها و سبک‌های سینمایی را پیدا کردند.

روح الله حسینی افزود : امروز سالن‌های سینما با استقبال گسترده علاقه‌مندان و منتقدان همراه بود که هر کدام با شور و هیجان، فیلم‌ها را دنبال می‌کردند.

وی گفت: «این تنوع بین‌المللی باعث شده جشنواره شیراز به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی منطقه تبدیل شود و فرصت‌های همکاری فرهنگی و تولید فیلم بین‌المللی را گسترش دهد.»

برگزاری نشست‌های تخصصی و گفتگو با فیلمسازان از دیگر رویدادهای مهم این روز بود.