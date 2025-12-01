به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الاسلام والمسلمین معزی در این دیدار بر اهمیت احترام به خانواده شهدا تأکید کرد و گفت: ما باید همواره با تکریم و احترام به خانواده شهیدان، یاد و خاطره آن‌ها را پاس بداریم، چرا که حرکت در مسیر تعالی کشور با الگوبرداری از شهدا ممکن است‌.

وی در ادامه با اشاره به نقش بی‌نظیر خانواده‌های شهدا در تربیت فرزندانی که برای حراست از میهن و دین خود از جان گذشتند، افزود: دیدار با خانواده‌های جانبازان و شهیدان نه تنها دلجویی از آن‌هاست، بلکه یادآور روحیه ایستادگی و شجاعت شهدا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین معزی به شجاعت و دلیری مردم لرستان اشاره کرد و تصریح کرد: مردم این استان نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ارادت دارند و به ویژه به خاندان پیامبر و امام حسین (ع) عشق می‌ورزند،این مردم درس شجاعت و ایستادگی را از مکتب عاشورا آموخته‌اند.

وی ادامه داد: خانواده شهدا نقشی اساسی در پرورش آنان داشته‌اند. مادران شهیدان با عشق و محبت فرزندان خود را تربیت کردند و با عزاداری برای امام حسین (ع) آنان را از کودکی به میدان‌های حق علیه باطل تشویق می‌کنند.

شهید ابوذر مرادی در دهم خردادماه ۱۴۰۲ در پادگان امام علی (ع) خرم‌آباد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و اسرائیل به مقام شهادت نائل آمد.