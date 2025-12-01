پخش زنده
امروز: -
تاجالدین صالحیان با اشاره به ضرورت شنیدن صدای زنان با هر سلیقهای؛ گفت: افزایش مشارکت زنان در برنامههای ویژه هفته زن، ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به ضرورت شنیدن صدای زنان با هر سلیقهای؛ البته در چارچوب سیاستهای کلی نظام گفت: تقویت و افزایش مشارکت همگانی زنان با محور عدالتمحوری رویکرد و اولویت وفاقگرایی در برنامههای ویژه این هفته استان است.
وی با تاکید بر لزوم تقویت وفاقگرایی و عدالتمحوری در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری گرامیداشت مقام زن، اظهار کرد: صدای همه سلیقههای دختران و زنان جامعه در برگزاری این برنامههای باید شنیده شود.
تاجالدین صالحیان امروز، دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری آیینهای گرامیداشت مقام زن و روز مادر در استان ایلام با اشاره به اجرای برنامهها و طراحی بسته جامع برای تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای منزلت زن در جامعه ایرانی- اسلامی، بر ضرورت جذب همه اقشار زنان از دختران تا زنان فعال اجتماعی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: رویکرد و اولویت وفاقگرایی در برنامههای ویژه این هفته استان، تقویت و افزایش مشارکت همگانی زنان با محور عدالتمحوری باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با تاکید بر این که تقویت سرمایه اجتماعی زنان از نیازهای بنیادین و مؤثر حکمرانی اجتماعی است، یادآوری کرد: حمایت از کارآفرینی و توسعه مهارتهای تخصصی بانوان، شناسایی و معرفی الگوهای موفق زن ایرانی، راهاندازی بازارچههای محلی و جشنوارههای فرهنگی و هنری از اقدامهای مؤثر برای ترویج و معرفی توانمندیهای زنان است.
صالحیان ادای دین به مقام زن در قالب برنامههای گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی را وظیفه دستگاههای اجرایی استان دانست و افزود: مخاطبمحور بودن برنامههای دستگاهها، تکلیفی قطعی است؛ اما برخی از گروههای بانوان و زنان در جامعه متولی مشخصی ندارند که بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهند و باید با نگاه مهربانانه در جذب آنان به برنامههای فرهنگی و هنری کوشید.
وی با تاکید بر این که سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین زمان برای پیوند دوباره اقشار مختلف و پرظرفیت بانوان جامعه با فرهنگ و هویت زن ایرانی- اسلامی است، اضافه کرد: بخش بزرگی از زنانی که تصور رعایت نکردن برخی هنجارها درباره آنان وجود دارد؛ در بزنگاههای ملی، محکم و استوار پای انقلاب و نظام میایستند و از کشور دفاع میکنند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به این که بانوان و دختران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای دفاع از کشور در صحنه حضوری گسترده و نقشی فعال داشتند؛ بر لزوم استفاده از هنر ایرانی و اصیل برای تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی زنان تاکید کرد و خواستار فعالیت دستگاههای فرهنگی و هنری برای تولید آثار اثرگذار و ماندگار در این زمینه شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام نیز در این نشست، گفت: برنامههای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در استان، همزمان با سراسر کشور و با حضور گسترده بانوان در میعادگاه نماز جمعه آغاز خواهد شد.
حجتالاسلام علی چراغیپور اظهار کرد: هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر فرصت مناسبی برای تبیین نقش مادران و بانوان در جامعه و برجستهسازی جایگاه واقعی زن نزد اقشار جامعه است.
وی تاکید کرد: تنوع نقشهای اجتماعی زنان ایجاب میکند، برنامهها با نگاه به گروههای مختلف بانوان از جمله زنان خانهدار، شاغل، نخبه، سیاستگذار، کارآفرین، ورزشکار، دانشگاهی، طلبه، روستایی و عشایری طراحی و سهم آنان در شکلگیری تمدن ایرانی- اسلامی تبیین شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام اعلام کرد: شعار محوری امسال هفته زن «بانوی ایرانی مظهر نجابت، الگوی مقاومت» تعیین شده و همه دستگاهها موظف هستند این شعار را در برنامههای خود محور قرار دهند.
حجتالاسلام چراغیپور اضافه کرد: نشست مقدماتی ستاد گرامیداشت مقام زن برگزار شده و دستگاهها برنامههای نخستین را ارائه کردهاند و این جلسه با هدف نهاییسازی و هماهنگی کامل برنامههای استانی تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری ایلام هم در این نشست اظهار کرد: مجموعهای از برنامههای توانمندسازی و شناسایی ظرفیتهای بانوان استان همزمان با سراسر کشور و بر اساس ابلاغیه معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اجرا میشود.
صفورا جستوجو افزود: این برنامهها با هدف ارتقای جایگاه زنان و ایجاد گفتمان ملی توانمندسازی طراحی شده است.
وی توضیح داد: برنامههای ملی گرامیداشت هفته زن با محوریت شناسایی و حمایت از ظرفیتهای ارزشمند بانوان تنظیم شده و در استان ایلام نیز با محوریت روایت زنان کارآفرین، زن و سلامت پایدار و خانواده و سبک زندگی برگزار میشود.
برنامههای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با شعار «بانوی ایرانی مظهر نجابت، الگوی مقاومت» از ۱۴ تا ۲۰ آذر امسال در نقاط مختلف استان اجرا میشود.