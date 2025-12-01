پخش زنده
در نشست شورای توسعه و تعاون شهرستان مهاباد راه اندازی پویشهای شخصی ممنوع اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ چهارمین نشست اعضای شورای توسعه و تعاون شهرستان مهاباد با محور تأسیس مؤسسههای خیریه، راه اندازی پویشهای یاریرسان و تعیین اعضای برگزار کننده انتخابات سازمانهای مردم نهاد در مهاباد برگزار شد.
در این نشست علاوه بر بحث و گفتوگو درباره نحوه برگزاری پویشهای عام المنفعه، هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات سازمانهای مردم نهاد هم انتخاب شدند.
صلاح کردستانی، معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری شهرستان مهاباد در این نشست
از صدور مجوز تأسیس خیریه تأمین مسکن نیازمندان و همچنین مؤسسه خیریه حمایت از بیماران خاص خبرداد.