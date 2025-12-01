فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء گفت: دشمن بداند همواره ما آنها را رصد می‌کنیم و آماده هستیم و حتما در صورت خطای محاسباتی و تعرض به ایران اسلامی، هزینه‌ای بیش از دست آورد‌های او بر دشمن تحمیل می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) ضمن تجلیل از فداکاری‌های نیرو‌های مسلح، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

در ابتدای این جلسه ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران عزیز بویژه فرماندهان شهید را گرامی داشت و هدف از این دیدار را اعلام حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نیرو‌های مسلح و پیگیری تقویت بنیه دفاعی کشور بیان کرد.

در ادامه فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) با گرامیداشت سالروز شهادت عالم مجاهد و شخصیت برجسته تاریخ معاصر، آیت‌الله سیدحسن مدرس و تبریک روز مجلس، به تشریح مأموریت‌های قرارگاه مرکزی پرداخت و گفت: ماموریت قرارگاه، تمرکز بر جنگ و انجام بررسی‌های راهبردی و عملیاتی در شرایط بحرانی است.

سرلشکر عبداللهی ارزیابی دائمی از وضعیت توان و آمادگی سازمان‌های نیرو‌های مسلح را یکی از وظایف و ماموریت‌های این قرارگاه اعلام کرد و افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات و منطبق بر مشخصه‌های جنگ آینده، ارتقای آمادگی‌های دفاعی و تهاجمی را در دستور کار خود دارند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) خاطرنشان کرد: دشمن بداند همواره ما آنها را رصد می‌کنیم و آماده هستیم و حتما در صورت خطای محاسباتی و تعرض به ایران اسلامی، هزینه‌ای بیش از دست آورد‌های او بر دشمن تحمیل می‌کنیم.

سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه دشمن با محاسبه غلط جنگ دوازده روزه را بر کشور تحمیل کرد، گفت: پاسخی نیرو‌های مسلح ایران به دشمن سخت و پشیمان کننده بود و آمریکا و رژیم صهیونی از قدرت ایمان و روحیه ملی ما شکست خوردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) تاکید کرد: امنیت و آرامش امروز ایران مرهون تدابیر فرمانده معظم کل قوا، فداکاری، اتحاد و انسجام ملی مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح است.