سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به کاهش شدید حجم ذخایر سدهای تهران گفت: تهران با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه یعنی حدود ۱۰ درصد کسری تأمین مواجه هستیم.
«عیسی بزرگزاده» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با هشدار نسبت به شرایط نگرانکننده منابع آب زیرزمینی کشور گفت: وضعیت آبهای زیرزمینی هیچگاه بهتر از آبهای سطحی نیست و با تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی، تغذیه آبخوانها به شدت مختل شده است.
به گفته وی، سالها برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی موجب شده اکنون نزدیک به ۷۰ درصد آبخوانهای کشور در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گیرند.
سخنگوی صنعت آب کشور بیان کرد: رجوع به آب زیرزمینی برای جبران کمبود آب، آخرین و نامطلوبترین گزینه است و نباید بهسادگی به برداشت بیشتر از این منابع تن داد.
بزرگزاده گفت: سرانه مصرف آب در کشور بهویژه در کلانشهر تهران، بسیار بالاست و حتی از بسیاری از شهرهای اروپایی با بارندگی و منابع آبی بیشتر فراتر رفته است. سرانه مصرف روزانه آب در تهران حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر است؛ در حالی که این رقم در شهر وین اتریش تنها ۱۶۰ لیتر است.
سخنگوی صنعت آب کشور اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد از آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد از آبهای سطحی تأمین میشود؛ با این حال این نسبت بسته به شرایط اقلیمی هر سال، بهویژه در دورههای خشکسالی و ترسالی، دچار نوسان است و تغییر میکند.
تهران با ۱۰ درصد کمبود آب مواجه است
وی تصریح کرد: مصرف روزانه آب در تهران به ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه رسیده که از این میزان، ۱۶ مترمکعب بر ثانیه از منابع زیرزمینی و ۱۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از منابع سطحی تأمین میشود.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به کاهش شدید حجم ذخایر سدهای تهران گفت: هماکنون با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه مواجه هستیم؛ یعنی حدود ۱۰ درصد کسری تأمین. این کمبود تنها با مدیریت مصرف قابل جبران است، نه با حفر چاههای جدید.
حفر چاههای جدید؛ خطری برای آبخوان و استان تهران
سخنگوی صنعت آب کشور هشدار داد: حفر چاه بیشتر یعنی تهدید فرونشست و تهدید زیستبوم تهران. این اقدام در شرایط کنونی کاملاً نادرست است و به همین دلیل از شهروندان تقاضا داریم با صرفهجویی و مدیریت مصرف با ما همراه باشند.
استفاده از آب دریا و پساب؛ راهبرد دولت چهاردهم
بزرگزاده با اشاره به سیاستهای جدید وزارت نیرو گفت: توسعه استفاده از آب شیرینکنها از گذشته در دستور کار بوده و در دولت چهاردهم روند آن شتاب گرفته است. البته شیرینسازی آب تنها در مناطقی قابل اجراست که به آب شور یا لبشور دسترسی دارند؛ بهویژه سواحل جنوبی کشور.
به گفته وی، طبق برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است که ۱.۷۷ میلیارد مترمکعب از منابع آب نامتعارف شامل آب دریا و پساب برای مصارف صنعتی و بخشهایی از شرب مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: استفاده از پساب برای صنعت و آزادسازی منابع آب سالم برای شرب، یکی از مهمترین راهبردهای کشور در مدیریت آب است و طرحهای متعددی در این زمینه تعریف شده است.