به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفته پنجم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری ۵ دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد و در یکی از بازی‌های حساس استقلال کازرون در ورزشگاه تختی این شهر برابر میهمان خود سپاهان نوین به پیروزی رسید.

در این مسابقه، تیم میزبان با بهره از تجربه بازیکنان خود توانست ۳۰ بر ۲۸ حریف اصفهانی خود را شکست دهد. آبی‌ها با کسب چهارمین برد خود ۸ امتیازی شدند و در کورس بالای جدول باقی ماندند.

در رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان ۱۱ تیم شرکت دارند و به صورت رفت و برگشت با هم بازی خواهند کرد.