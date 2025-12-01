مدیر کل صداوسیما مرکز خلیج فارس گفت: صداقت در گفتار و رفتار عامل اصلی اعتماد مردم به رسانه و مدیریت شهری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ محسن رئیسی در نشست با اعضای شورای شهر اسلامی بندرعباس به حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: شفافیت در بازتاب این حادثه موجب شد مردم اخبار را از رسانه استانی دنبال کنند و به شبکه‌های بیگانه رجوع نکنند..

وی گفت: از ۲۷ دی تا ۴ بهمن امسال در رویداد ایران جان ظرفیت و توانمندی‌های هرمزگان در همه شبکه‌های رسانه ملی روی آنتن می‌رود.

مدیر کل صداوسیمای مرکز خلیج فارس بر ضرورت شناخت نیاز‌ها و ذائقه مردم برای مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های مدیریت شهری تأکید کرد.

رئیسی افزود: رتبه تعامل مدیریت شهری و رسانه در بندرعباس در میان ۳۳ مرکز استان، ۲۸ است که با همکاری و تعامل بیشتر می‌توان این جایگاه را ارتقا داد.

این نشست با هدف تقویت تعامل و همکاری میان مدیریت شهری و رسانه استانی برای ارتقای اقدامات مشترک و اعتلای جایگاه رسانه و مدیریت شهری در منطقه خلیج فارس تشکیل شد.