به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسئول شورای سالمندان استان البرز با اعلام خبر برپایی دوره‌های آموزشی رایگان ویژه سالمندان در مساجد و حسینیه‌ها گفت: طرح دورهمی دسته جمعی سالمندان در محله‌ها با محوریت مساجد اجرایی می‌شود.

لیلا باوی در برنامه رادیویی رهیافت از وجود جمعیت چهار هزار نفری سالمندان در البرز خبر داد و گفت: در سطح استان البرز فقط ۲ مرکز نگهداری از سالمندان وجود دارد.

وی با حضور در رادیو البرز عنوان کرد: در قالب برپایی جشنواره شهید رجایی عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در راستای این مأموریت رصدشده است؛ آن چنان که میزان مناسب سازی در سال ۱۴۰۱ در ادارات البرز ۴۲ درصد بوده و به دلیل برگزاری این جشنواره و اهمیت ارزشیابی این عدد به ۶۲ درصد رسیده است.

وی در برنامه رهیافت خاطرنشان کرد: جلسات متعددی طی سه ماه با معاونت عمرانی شهرداری و استانداری برگزار شد، که متناسب با این امر با توجه به بحران سالمندی، احداث یک بوستان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

باوی در برنامه رهیافت به اجرای طرح اجتماعی تلفیق اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح هزینه‌ای در اختیار خانواده‌ها قرار داده می‌شود تا بتوانند فضای منزل را برای دسترسی سالمند متناسب کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بهزیستی اولویت رسیدگی به سالمندان در مراکز شبانه روزی بود ولی این رویکرد تغییر کرده است، چرا که خانواده‌ها توانایی انجام خدمات به سالمندان از جمله خدمات مراقبتی، کاربخشی را ندارند و انجام این کار‌ها بر عهده یک مرکز تخصصی است.

وی به مجری برنامه رهیافت تصریح کرد: بهزیستی به دنبال تغییر رویکرد از مراکز شبانه روزی به سمت مراکز روزانه است.

باوی از برگزاری دوره‌های پیشگیری از سکته، آلزایمز، فشار خون در حسینیه‌ها و مساجد استان البرز خبر داد و یادآور شد : ما نیاز به کمک افرادی داریم که بتوانند دوره‌های آموزشی را بگذرانند و سپس به عنوان مسئولین فرزانگان در محلات معرفی شوند؛ این مراکز مهد گفت‌و‌گو در خصوص توانمندی سالمندان، مشاغل آنان می‌شود.

وی هدف از فعالیت موسسات فرزانگان را گفت‌و‌گو و ایجاد حس همدلی و مفید بودن برای سالمندان برشمرد و به مجری رادیو توضیح داد: استان البرز با جمعیت سه میلیون نفری فقط ۲ مرکز نگهداری از سالمندان دارد.

باوی در خصوص شهر دوستدار سالمند اذعان داشت: این طرح در استان‌ها اصفهان به صورت پایلوت در سال ۱۴۰۳ و همزمان در ۱۴ استان همچون، یزد و فارس با توجه به بافت‌هایی که دارند اجرا شد، ولی در تمامی شهر‌ها امکان پذیر نیست.

این مسؤول بیان کرد: شهر کرج تنها یک پارک به نام جهان دیدگان ویژه سالمندان دارد، که راه اندازی آن به یکسال قبل بر می‌گردد و این در حالی است که البرز به عنوان شهر دوستدار سالمند عملکرد موثری نداشته است.

باوی در پایان برنامه رادیویی البرز خاطرنشان کرد: ادارات ملزم به رعایت شاخص‌هایی در زمینه سطح‌های شیب دار، وسایل حمل و نقل و ایستگاه‌های اتوبوس، آسانسور و سرویس‌های بهداشتی ویژه سالمندان هستند.